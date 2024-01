Pistola finta e passamontagna per fare i video su TikTok, 16enne nei guai

Aveva una pistola finta, del tutto simile ad una Glock (come quella utilizzata anche dalle forze dell'ordine) ma senza tappo rosso, e un passamontagna che indossava solitamente, secondo lui, per fare video su TiTok. A finire nei guai un 16enne di origini albanesi, residente con la famiglia a Treviso, che è stato denunciato dalla squadra mobile alla Procura per i minori di Venezia dopo un episodio avvenuto lo scorso 17 ottobre nel quartiere trevigiano di Santa Maria del Rovere, in piazza Martiri di Belfiore. Durante un controllo degli agenti delle volanti il 16enne si era dileguato di corsa, lasciando sul posto, oltre ad un gruppetto di tra ragazzini tra i 17 e i 15 anni, la pistola e un borsello con un mazzo di chiavi. Grazie a queste chiavi gli investigatori sono riusciti a risalire al garage dell'abitazione in cui il giovanissimo vive. Gli amici del ragazzo non avevano collaborato con i poliziotti, sostenendo che il loro incontro nel parco vicino alla piazza fosse del tutto casuale. Ad avvertire il 113 è stato in quel frangente un residente della zona, allarmato venendo la pistola brandita dal 16enne, con grande naturalezza. Uno degli amici era già finito nei guai alcune settimane fa: fermato in sella ad una bici rubata (una gravel del valore di circa 1000 euro), è stato denunciato per ricettazione.