Cambio della guardia alla polizia di frontiera, Stefania Niro in pensione

Dopo 13 anni di servizio come dirigente della polizia di frontiera dell'aeroporto Canova di Treviso, da domani, 1° giugno, il vice Questore della Polizia di Stato, Stefania Niro, va in pensione. Niro, 60 anni (ben 35 da poliziotta), madre di cinque figli, è originaria di Roma ma trevigiana d'adozione: assegnata nel 2009 alla Questura di Treviso, ha dato il suo contributo all'ufficio del personale e come tecnico logistico durante il trasloco dalla sede in centro storico, in via Carlo Alberto, all'Appiani, salvo poi essere assegnata alla polaria. Il suo posto sarà preso probabilmente da Ilaria Renella. Particolarmente difficile per Niro e il personale della polizia di frontiera (57 tra poliziotti e poliziotte) il periodo della pandemia. Dalla riapertura del "Canova", nel giugno 2021, l'attività si è di molto intensificata e sono stati in tutto 111 gli arresti, 93 le espulsioni, 48 gli arresti su mandato di cattura europeo e ben 286 i respingimenti.

Una brillante carriera nella Polizia

Entrata nella Polizia di Stato dopo aver vinto il Concorso per Vice Ispettore nel 1988, ha lavorato a Roma presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale, occupandosi attivamente della vicenda “Mani pulite” e successivamente alla Direzione Centrale delle Risorse Umane. Ha poi superato il concorso per Vice Commissario, venendo assegnata alla Questura di Venezia. Nel capoluogo lagunare ha maturato una solida competenza in vari settori, dall’Ufficio di Gabinetto alla Polizia Amministrativa e Sociale, dirigendo infine l’Ufficio del Personale. Assegnata nel 2009 alla Questura di Treviso, ha dapprima diretto l’Ufficio del Personale e l’Ufficio Tecnico logistico provinciale, occupandosi in particolare della nuova sede della Questura, che proprio in quegli anni si è trasferita nella attuale sede di Piazza della Istituzioni. Nel 2010 ha assunto l’incarico di Dirigente l’Ufficio della Polizia di Frontiera presso l’Aeroporto Canova di Treviso, che ha diretto per 13 anni fino alla cessazione dal servizio.

I ringraziamenti della Questura

"La dott.ssa Niro in questo complesso incarico" si legge in un comunicato diramato dalla Questura di Treviso "ha potuto mettere a frutto la variegata e approfondita professionalità acquisita, sia operativa che gestionale, instaurando, grazie alle peculiari doti di pacatezza e equilibrio, sempre proficui rapporti con tutte le Autorità istituzionali ed Enti coinvolti, soprattutto quelli aeroportuali. Numerose sono state le attestazioni di stima e di gratitudine raccolte nel corso della carriera per l’eccellente lavoro svolto. Nondimeno ha saputo contemperare le impegnative esigenze di servizio con quelle della altrettanto impegnativa famiglia, a cui ora potrà dedicarsi. Alla dott.ssa Niro la riconoscenza della Polizia di Stato per la dedizione, lo spirito di servizio e il grande contributo dato alla tutela della collettività e il saluto affettuoso dei colleghi".