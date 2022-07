Operazione di pubblico decorso all'Appiani, polemica fra "autonomi" e Polizia Locale

Sarebbe stata una operazione congiunta fra personale di Contarina e agenti della Polizia Locale di Treviso per, si legge in un comunicato diffuso dall'associazione "Caminantes" (legata all'area degli autonomi del coordinamento "Django" di Treviso) «eliminare le tracce della permanenza di ragazzi pakistani e afghani che passano anche più di due mesi all'Appiani (davanti alla Questura) al fine di essere accolti da qualche parte».

Ieri mattina vigili urbani e uomini del servizio di raccolta dei rifiuti hanno "ripulito" la zona del parcheggio dell'area dai giacigli dei profugi. «Un'azione - spiega la portavoce di Django, Gaia Righetto - che non solo avrebbe privato i ragazzi dei loro giacigli ma che avrebbe riguardato anche gli zaini dentro cui queste persone tenevano i loro effetti personali, tra cui i documenti e la prova della richiesta di poter essere accolti presso un centro».

Accuse a cui risponde però il comandante della Polizia Municipale Andrea Gallo. «Non sono stati toccati - spiega - i beni di proprietà dei profughi, dalle relazioni dagli agenti impegnati nell'operazione non risulta che siano state prelevate proprietà delle persone. A fronte di numerose segnalazioni, fatte anche per motivi di sicurezza, il nostro personale è intervenuto solo per rimuovere le coperte e i giacigli dei migranti per questioni di ordine pubblico».

"Caminantes" lamenta peraltro i tempi oltre modo lunghi per avere un posto in un centro di accoglienza, la cui disponibilità sarebbe data, in via preferenziale, ai profughi della guerra in Ucraina. «Ma non esistono persone di seri A e serie B in tutta questa vicenda, qualcuno sta scappando dai talebani e questa è però l'accoglienza che gli viene data».