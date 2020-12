Pusher in bici scappa dalla polizia: in tasca dosi di marijuana e soldi

Quando ha visto che una volante della polizia gli si stava avvinando, senza pensarci su, si è alzato sui pedali e ha cercato di sfuggire un eventuale controllo. Non esiste modo migliore per attirare l'attenzione degli agenti che infatti lo hanno fermato, scoprendo che quel ciclista altri non era che un pusher. L'episodio è avvenuto nella serata di martedì 15 dicembre lungo viale Orleans a Treviso. Ad essere fermato e denunciato un cittadino gambiano di 30 anni, S.B., per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Lo straniero è stato notato mentre percorreva a bordo di una bicicletta viale Orleans ma, accortosi della presenza dell’autovettura di servizio, ha accelerato l’andatura nel chiaro intento di sottrarsi ad un eventuale controllo da parte degli agenti.

Questi, insospettiti dall’atteggiamento dello straniero, hanno provveduto immediatamente a fermarlo constatando che lo stesso odorava in modo inequivocabile di marijuana; accompagnato in Questura il giovane, con vari precedenti per reati di detenzione e spaccio, è stato sottoposto a perquisizione personale in occasione della quale gli sono stati rinvenuti addosso 16 involucri di cellophane trasparente contenente dosi di sostanza stupefacente di tipo marijuana pronta allo spaccio al dettaglio oltre ad altri 3 involucri di cellophane trasparente contente medesima sostanza e la somma contante di 345 euro, provento dell’attività di spaccio. Alla luce delle emergenze sopra narrate lo straniero è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, la quale è stata sottoposta a sequestro unitamente al denaro.