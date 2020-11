Ubriaco al volante viola il coprifuoco e non si ferma all'alt dei vigili

È stato fermato dalla Polizia Locale dopo una fuga rocambolesca il conducente di una Mini Cooper, denunciato per guida in stato di ebbrezza. L’episodio si è verificato stanotte verso l’una, in zona Monigo: la Mini, alla vista della pattuglia della polizia locale di Treviso, ha aumentato notevolmente la velocità senza fermarsi all’alt cercando far perdere le tracce: «Lo stato psicofisico e la scarsa conoscenza del territorio del conducente gli hanno fatto imboccare una strada senza via d’uscita per cui l’inseguimento è terminato dopo poco più di un chilometro -spiega il comandante Andrea Gallo- Agli agenti è apparso chiaro lo stato del giovane, un ventunenne di un paese limitrofo, risultato positivo all’alcoltest».

Il giovane è stato denunciato in quanto il tasso alcolemico superava abbondantemente 1,5 grammi/ litro, livello che ha fatto scattare anche il sequestro del mezzo. Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza ed alcune violazioni al codice della strada dovute a manovre pericolose e mancato arresto all’alt, per il giovane è scattata la segnalazione alla Prefettura in quanto trovato in possesso di qualche grammo di hashish. «A completare questo record negativo di sanzioni -chiude Gallo- quella relativa alle misure d’urgenza anti Covid-19 visto che a quell’ora il giovane non ha potuto giustificare lo spostamento da casa, vietato dopo le 22».