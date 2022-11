Alcol e smartphone alla guida, in ottobre dieci patenti ritirate dalla polizia locale

«Un'emergenza»: è in questo modo, inequivocabile, che il comandante della polizia locale di Treviso, Andrea Gallo, ha definito i dati relativi all'abuso di alcol alla guida e l'utilizzo dello smartphone alla guida, fattori che hanno provocato negli ultimi mesi un deciso aumento degli incidenti stradali, alcuni dei quali molto gravi o con vittime, e comunque sempre più spesso causati da scarsa lucidità e disattenzione. Nel solo mese di ottobre sono state dieci le patenti ritirate, tutte per valori alcolemici fuori norma, mentre dall'inizio dell'anno sono già state 298 i verbali inflitti per automobilisti pizzicati a guidare guardando lo smartphone e non la strada (un record è stato segnato nei giorni 18 e 19 settembre, con 18 multati da vigili su pattuglie in moto). Nel 2021, nello stesso periodo dell'anno, sono stati 150 i multati per questa violazione, la metà rispetto a quest'anno.