Lite al bar, pugni e sediate tra stranieri: al bar arriva la polizia

Tensione nella serata di ieri, lunedì 20 marzo, durante l'orario dell'aperitivo all'esterno del bar "Perlage" di via Cadorna a Treviso. Protagonisti di una violenza lite un gruppetto di almeno quattro giovani stranieri che si sono affrontati a pugni e sediate. Non chiaro cosa abbia scatenato l'episodio di violenza. Le urla, insulti e minacce, hanno richiamato residenti e altri commercianti della zona che hanno allertato la polizia. Quando due volanti sono giunte sul posto, a sirene spiegate, i contendenti si erano già dileguati per evitare guai. Non si sono registrati feriti anche se qualche testimone avrebbe visto uno dei giovani con il volto insanguinato. Al vaglio degli agenti ci sono i filmati delle telecamere di videosorveglianza, con cui si tenterà di ricostruire i contorni dell'episodio, e la testimonianza di alcuni passanti che si trovavano nei paraggi. La Questura di Treviso, alla luce di questo episodio, potrebbe intervenire nei confronti del locale con una misura di chiusura temporanea, uno strumento che si è dimostrato efficace per altri casi simili.