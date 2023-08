Emergenza immigrati, dal bando della Prefettura arrivano solo quindici posti

Si cercavano 400 posti ma dal bando aperto a inizio agosto dalla Prefettura di Treviso per per trovare nuovi centri piccoli o medi dove ospitare i migranti ma, come riporta La Tribuna di Treviso, ne sono arrivati soltanto 15. Resta insomma in sofferenza, se non proprio in crisi, il sistema dell'accoglienza in provincia di Treviso. All'appello della Prefettura ha risposto soltanto la cooperativa Hilal di Abdallah Kezraji (già gestore di centri al Ferro hotel a Treviso e in una struttura a Mogliano). La situazione insomma resta all'insegna dell'allarme rosso soprattutto alla luce del continuo susseguirsi degli sbarchi. Nella Marca ormai gli spazi sono contati.

A pesare sull'esito del bando potrebbe essere stato il "no" dei sindaci della Lega e quello dei primi cittadini di Fratelli d'Italia ma a gravare sulla situazione potrebbero essere stati anche i costi, quelli che le piccole cooperative che garantivano la “diffusa” oggi non possono più sostenere. A questo punto, venuta meno la possibilità di avere un sostegno ulteriore da cooperative e privati, la Prefettura starebbe valutando soluzioni alternative per garantire una accoglienza diffusa sul territorio, verificando i requisiti di alcuni immobili che sono stati individuati nel territorio provinciale e che potrebbero aprire nuovi spazi per l'accoglienza.