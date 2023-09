Fuggono senza pagare albergo e cena, salvati dalla prescrizione

Era l'agosto del 2016 e avevano pensato di trascorrere in week end a Treviso. Così avevano prenotato una stanza all'hotel Continental e programmato anche una cena presso il ristorante pizzeria "Da Roberto" nella centrale via Cadorna. Peccato che i "piccioncini" se la siano svignata lasciando un conto da pagare che, complessivamente, ammonterebbe a circa 300 euro. Individuati grazie alla testimonianza del portiere dell'albergo e alle riprese delle video camere di sicurezza installate in città i due, il 35enne A.C. (che allora aveva 27 anni) e la 33enne M.L., che aveva 25 anni, entrambi di Mirano in provincia di Venezia - si sono ritrovati a processo a Treviso accusati di insolvenza fraudolenta. Lui era anche indagato per sostituzione di persona, avendo dato al momento di check in in hotel (prenotazione fatta tra l'altro con una carta di credito risultata poi inutilizzabile) le generalità di un'altra persona.

Il procedimento per citazione diretta è però svanito in una bolla di sapone: i reati infatti si prescrivono entro l'anno e il giudice ha aggiornata l'udienza di oggi, 28 settembre, al febbraio prossimo. E comunque, vista la situazione e l'impossibilità di riavere indietro la cifra che doveva essere pagata per la prenotazione alberghiera, il Continental ha deciso di ritirare la querela.

Il 29 agosto i due giovani veneziani si erano presentati al ristorante pizzeria dopo aver effettuato una regolare prenotazione. Nel locale avevano mangiato e bevuto a volontà, tanto che il conto era di circa 80 euro. Ma con un sotterfugio erano riusciti ad andarsene senza passare per la cassa, facendo perdere le proprie tracce. Il giorno dopo hanno ripetuto tutto, prendendo e andandosene dall'hotel in cui peraltro la prenotazione era stata fatta con un nome fittizio.

L'identikit fornito dal personale dell'albergo e le riprese delle telecamere cittadine avevano però permesso l'identificazione dei due "turisti a sbaffo"ed erano partite le denunce. Peccato però che sia arrivata la prescrizione. E A.C e M.L., che hanno ricevuto tutte le notifiche relative al processo ma non si sono mai presentati tanto che il loro legale (l'avvocato Giocomo Michieli) era stato nominato d'ufficio, l'hanno fatta franca.