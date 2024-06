Accusata dall'ex di abusi sul figlioletto, i familiari: «E' una donna distrutta»

Sarebbe stata "scoperta" dall'allora compagno mentre abusava del figlioletto di 4 anni: seminuda sul divano avrebbe cercato di masturbarlo. E' questa la vicenda giudiziaria che coinvolge una 37enne del coneglianese di origine straniera, finita a processo con l'accusa di atti sessuali con minore. Ma secondo i parenti la donna, cui è stato imposto il divieto di avvicinamento al piccolo mentre il Tribunale dei Minori affronta la questione riguardante l'affido, dal giorno della denuncia non sarebbe più la stessa. Sconvolta per le accuse che le rivolge l'ex convivente avrebbe sviluppato una forte dipendenza dagli alcolici e sarebbe stata più volte sull'orlo del suicidio. «Non ha fatto nulla - dicono i familiari - stava semplicemente giocando con il bambino. Era estate ed erano ambedue praticamente senza vestiti. Questa è un ritorsione dell'ex che vuole i figli per sé. Adesso però lei è una donna distrutta».

Oggi 13 giugno il difensore della 37enne, l'avvocato Andrea Da Roit, ha suggerito ai giudici una perizia psichiatrica per valutare la capacità dell'imputata di stare a giudizio. L'avvocato dell'ex compagno, costituito come parte civile, ha chiesto invece che vengano acquisite le relazioni dei servizi sociali del Comune in cui la donna si è trasferita, oltre a quella di un centro di tutela di minori che si è preso carico del caso. In più vorrebbe che venisse messo agli atti un verbale dei carabinieri che dicono che di essere intervenuti con un taser perché sarebbe stata talmente ubriaca da risultare ingestibile.

«Ma tutto – dicono ancora i parenti - è scoppiato al momento della separazione, che peraltro era stata chiesta da lei. Prima era una mamma normale, premurosa e affettuosa, molto legata ai figli che sentono molto la sua mancanza. Questa vicenda è il risultato di una separazione molto conflittuale in cui l'ex compagno l'ha denunciata più volte nel tentativo di accaparrasi i figli».

Le relazioni dei servizi sociali sembrerebbero peraltro propendere in parte proprio per questa tesi. Scioccata e distrutta per la misura cautelare presa nei suoi confronti la 37enne avrebbe violato il divieto di avvicinamento presentandosi due volte ai cancelli dell'asilo frequentato dal bambino soltanto per poterlo vedere.«E' una situazione molto delicata - spiega l'avvocato Da Roit - la mia assistita rifiuta ogni contatto. E' di fatto protagonista di una vera e propria fuga dalla realtà».

La vicenda risalirebbe all'estate del 2022. La vita familiare, già profondamente segnata dalla decisione della donna di separarsi, viene ulteriormente sconvolta quando una sera l'uomo sarebbe uscito qualche minuto per svuotare i bidoncini della spazzatura e al suo rientro avrebbe visto la ex che, sul divano del salotto di casa, sarebbe stata intenta a toccare il figlio. Scioccato e sconvolto il padre sarebbe salito in camera e, preso il cellulare, avrebbe ripreso la scena. Poi avrebbe strappato il bambino dalle braccia della madre e sarebbe corso a denunciarla. Il processo è stato aggiornato al prossimo 18 luglio.