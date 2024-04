Omicidio di Fiera, i parenti della vittima minacciano il fratello del killer

Si sono vissuti momenti di tensione in Tribunale a Treviso oggi 17 aprile. Besim Manxhuka, il fratello del 51enne Afrim, ritenuto colui che ha sferrato la coltellata risultata poi mortale all'arteria femorale di Ragip Kolgeci, kosovaro come l'omicida ucciso il 12 ottobre del 2022 a Fiera davanti al bar "La Musa" di viale IV Novembre, sarebbe stato pesantemente minacciato dal figlio e da due nipoti della vittima. «La volta scorsa vi è andata bene, la prossima vi uccidiamo tutti» avrebbero detto Kastiot Kolgeci, Arsin e Quittim Kolgeci. Il 54enne, evidentemente sconvolto, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni spontanee alla Corte d'Assise di fronte a cui il fratello e altre 9 persone (tra cui anche lo stesso Besim) devono rispondere di omicidio volontario in concorso, duplice tentato omicidio, lesioni personali aggravate e minacce. Il presidente Iuri De Biasi, preso atto delle dichiarazioni, ha disposto che vengano visionate le telecamere di video sorveglianza posto proprio di fronte all'ingresso dell'aula.

Il fatto sublima una mattinata di forte tensione emotiva in cui Arsin e Quittim, nipoti di Ragip, hanno ripercorso gli eventi che hanno portato alla morte dello zio. «La sera dell'omicidio Afrim Manxhuka - ha detto il primo - ha mandato un messaggio ad Kastiot dicendo li stava aspettando alla "Musa". Io sono arrivato per primo: sceso dall'auto il 51enne si è subito diretto verso Ragip e io ho cercato di fermarlo accennando ad un abbraccio. Ma ho sentito le botte partite dagli altri, sbucati all'improvviso da tutte le parti. Il parapiglia è durato qualche minuto, poi ho avvertito qualcuno che diceva che stava arrivando la polizia. Ho visto Manxhuka con in meno l'arma insanguinata ma non l'ho visto colpire. Con lui c'era anche Valmir Gashi (difeso dall'avvocato Mauro Serpico), che teneva in mano un chiave di quelle usate per il cambio delle gomme dell'auto».

Per Arsin Kolgeci l'astio di Afrim Manxhuka (difeso dagli avvocati Luigi Fadalti e Mattia Visentin) era dettato dal fatto che il figlio Kastiot si ostinava a chiedere la restituzione di circa 500 euro che aveva prestato ad un "protetto" del kosovaro. Ma sulle sfondo c'era anche la storia della gravidanza interrotta con un aborto, fortemente voluto dall'ex fidanzato, da parte di una delle tre figlie della vittima e avvenuto in Kosovo. Picchiato da Kastiot (costituitosi come parte civile insieme agli altri parenti di Ragip, assistiti dall'avvocato Fabio Crea) il giovane avrebbe contatto Afrim Manxhuka promettendogli del denaro se avesse ridotto il giovane Kolgeci su una "sedia a rotelle". Ma il 52enne avrebbe declinato l'offerta perché lui e il figlio di Ragip hanno in comune l'amicizia proprio con il nipote Arsin. «In quel periodo stavo cercando di capire chi fosse la persona incaricata di fare del male a mio cugino - ha proseguito nella sua deposizione l'uomo - poi ho saputo che era Afrim, me l'ha detto lui stesso. Davanti a un caffé mi aveva spiegato che non sarebbe successo nulla».

La coltellata con cui sarebbe stato ucciso Ragip Kolgeci, secondo il patologo Alberto Furlanetto, potrebbe comunque essere stata originata da un fendente non voluto. Furlanetto aveva spiegato alla Corte che l'interno coscia non è da considerarsi infatti un punto su cui un assassino si sarebbe concentrato se avesse voluto davvero uccidere.