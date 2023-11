Veneto Banca, inizia il processo per le truffe. Ma è tutto già prescritto

Un processo «morto prima di cominciare» l'aveva definito il pubblico ministero Massimo De Bortoli il 15 luglio del 2022, quando cioè il gup di Treviso Piera De Stefani aveva rinviato a giudizio gli imputati sebbene tutti i capi d'imputazione sarebbero stati prescritti. Così oggi, 9 novembre, all'apertura del dibattimento nel procedimento riguardante le truffe che sarebbero state perpetrate dai vertici di Veneto Banca ai danni dei risparmiatori cui sarebbero state vendute delle azioni "spazzatura", le difese sono intervenute invocando il non luogo a procedere sia per il reato specifico che per quello di associazione a delinquere. Alla pubblica accusa, che ha ripercorso le fasi dell'inchiesta portata avanti tra mille difficoltà tra cui il rimpallo di competenze con la Procura della Repubblica di Roma, non è rimasto che prendere atto. Il collegio dei giudici si è quindi riservato la decisione - scontata - che sarà comunicata alle parti nell'udienza del prossimo 14 dicembre.

Restano con il cerino in mano le oltre 2.300 parti civili ammesse al processo (ma coloro che avevano perso soldi con la ex popolare sarebbero molti di più) che chiedevano un ristoro giudiziario per quei titoli acquistati quando il valore oscillava tra i 40 ei 30 euro e che improvvisamente non valevano più niente. In molti casi i presunti truffati - oltre ai clienti veneti c'era chi aveva denunciato a Potenza e a Verbania - lamentavano anche di non essere riusciti a vendere le azioni quando ancora avevano un teorico mercato per la politica ostruzionistica dell'istituto di credito.

Sul banco degli imputati sarebbero dovuti salire Mosè Fagiani, che della ex popolare fu condirettore generale e responsabile area commerciale (difeso dall'avvocato Massimiliano Asdrubali), Renato Merlo, responsabile della “Direzione centrale Pianificazione - Controllo di Veneto Banca (difeso dall'avvocato Alberto Mascotto) e Vincenzo Consoli, che della ex popolare ricoprì il ruolo di amministratore delegato e successivamente di direttore generale (difeso dall'avvocato Ermenegildo Costabile). All' udienza preliminare erano stati invece prosciolti per non aver commesso il fatto Andrea Zanatta, ex funzionario preposto tra l'altro alla determinazione del prezzo delle azioni (difeso dall'avvocato Boris Cagnin) e Giuseppe Cais, il responsabile della pianificazione di Veneto Banca (difeso dall'avvocato Giuseppe Pugliese e da Elena Benvegnù). Inoltre già nel luglio del 2022 era stato dichiarato il non doversi procedere per avvenuta prescrizione per tutti i fatti antecedenti al 2015 mentre per quelli successivi la prescrizione sembrerebbe essere scattata all'inizio dell'anno in corso.

La questione del processo "morto" era stata oggetto anche della protesta di trentaquattro legali (di cui dodici trevigiani, gli avvocati Matteo Moschini, Pietro Guidotto, Chiara Altin, Theofilo Dolce, Maria Bruschi, Graziana Cenna, Nadia Forlin, Alberto Leoncini, Marzia Callegaro, Nevio Brunetta, Eva Fratter e Lorenzo Zanella) difensori di alcuni dei clienti di Veneto Banca che nel crac della ex popolare hanno perso i loro risparmi, che nel novembre del 2022 avevano inviato una lettera al ministro della Giustizia Carlo Nordio. Gli avvocati avevano chiesto al Guardasigilli che disponesse «ogni opportuno accertamento ed atto ispettivo e di fare quanto nelle sue possibilità per consentire che i risparmiatori traditi da Veneto Banca possano ottenere, in sede giudiziale, ciò che è loro diritto ottenere: verità e giustizia». «Ricordiamo al Ministro Nordio - proseguiva la missiva degli avvocati - il dramma vissuto dagli azionisti di Veneto Banca i quali, dopo aver visto andare in fumo i loro risparmi, si vedono ora negata la possibilità di ottenere giustizia all’esito dei processi che si stanno celebrando avanti il Tribunale di Treviso». Marco Martani, il Procuratore capo dell'ufficio trevigiano, aveva replicato alla protesta ricordando, oltre alle lungaggini per le questioni di competenza territoriale, il fatto che «la Procura di Treviso ha a disposizione un organico e delle risorse sicuramente modesti».