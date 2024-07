Procura, è arrivato un nuovo pubblico ministero

Arriva a Treviso un nuovo sostituto procuratore. Si tratta della 35enne Maria Giulia Rizzo che prenderà il posto di Valeria Peruzzo, che da fine mese sarà trasferita a Padova. Originaria di Parma, laureatasi a pieni voti in giurisprudenza, dopo il tirocinio a Bologna ha lavorato per sei anni come pubblico ministero a Rovigo dove la Rizzo si era occupata tra l'altro dell'indagine sull'omicidioo del 71enne Shefki Kurti, un albanese residente a Badia Polesine che nel luglio del 2022 è stato ucciso e fatto a pezzi dalla moglie Nadire Kurti. Maria Giulia Rizzo ha ufficialmente assunto l'incarico alla Procura di Treviso lo scorso 1 luglio.