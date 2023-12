Procura, in arrivo un nuovo pm: è la trevigiana Anna Ortica

Sarà Anna Ortica il sostituto procuratore che prenderà il posto di Anna Andreatta, che da qualche mese ha preso incarico presso la Procura di Venezia. Lo ha annunciato oggi il Procuratore della Repubblica Marco Martani. Nata a Treviso trentadue anni fa la Ortica è attualmente magistrato ordinario in tirocinio a Milano. Il suo arrivo è previsto per gennaio.

Ma l'organico dell'ufficio trevigiano resta in sofferenza. Francesca Torri, dopo almeno tre decenni di servizio al Tribunale, ha ottenuto il trasferimento alla Procura generale presso la Corte d'Appello di Venezia che sarà effettivo a partire dai primi mesi del prossimo anno. La scopertura della pianta organica, che prevederebbe 14 pubblici ministeri ma che vede in servizio solo 11 unità, resta importante: Treviso conta di un solo pubblico ministero ogni 68 mila abitanti con il risultato che la dotazione di pubblici ministeri è la più bassa in Veneto e tra quelle più scarne a livello nazionale.

Nel frattempo resta complicata anche la situazione degli amministrativi: la scopertura è nominalmente del 22% ma arriva di fatto a riguardare 4 impiegati su dieci. Questo per effetto delle numerose assenze per malattia, congedi di maternità?e, soprattutto, distacchi a vario titolo presso altri uffici e amministrazioni. Tutta la dotazione, anche secondo i sindacati, deve essere considerata inadeguata: poche 42 unità per un bacino d'utenza teorico che conta una popolazione di poco inferiore al milione di abitanti. In Procura restano in attesa che la Regione Veneto confermi i "distacchi" di 8 persone. Non è molto in tempi di nozze con i fichi secchi anche un solo addetto può fare la differenza, soprattutto in termini di carichi di lavoro.