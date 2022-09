Sgomberati 35 richiedenti asilo che dormivano nella zona del parcheggio Appiani

Da tempo un gruppo di richiedenti asilo, soprattutto asiatici, bivaccava nel parcheggio sul retro della cittadella Appiani, a Treviso. Del caso si è discusso in settimana in Prefettura e nella mattinata di oggi è scattato il blitz della polizia locale e di Contarina che hanno sgomberato gli stranieri, avviandoli ad un percorso che non dovrebbe più costringerli a vivere in questo modo, e ripulito l'area.

«Questa mattina con la Polizia Locale e la Questura» ha scritto il sindaco di Treviso in un post su Facebook «siamo intervenuti per il ripristino dell’ordine nel parcheggio dell'Area Appiani dove, da qualche giorno, si erano stanziati in modo abusivo 35 richiedenti asilo, ora introdotti in un percorso di riconoscimento per accedere ai canali ufficiali e sicuri dell’accoglienza. Contarina ha provveduto a ripristinare le condizioni igienico sanitarie del luogo. Da parte del Comune di Treviso c’è la ferma volontà di collaborare a tutti i livelli per risolvere una situazione, quella dell’accoglienza, che può diventare esplosiva e con conseguenze devastanti se non viene affrontata con coscienza, responsabilità e concretezza. Per questo ringrazio il Prefetto e il Questore per aver condiviso una soluzione. Nei prossimi giorni ci confronteremo anche con Caritas ed altri operatori del territorio perché riteniamo che, in questi casi, ogni azione deve avere lo scopo di garantire la dignità. Dignità', lo ribadisco, di questi ragazzi che non possono vivere in un parcheggio e diritto di chi fruisce degli stalli e di tutta la cittadinanza di trovare un luogo accessibile, funzionale e non occupato da dormitori di fortuna. Tuttavia, i Comuni non possono sostenere i costi esorbitanti della gestione, soprattutto nel caso in cui queste persone fossero minorenni. Per questo serve un cambio di passo a livello nazionale. Il problema deve essere affrontato, gestito, risolto».