Rapinano uno straniero in bici, banditi arrestati dalla polizia

Hanno fermato un giovane nigeriano che stava percorrendo in bicicletta via Castellana, a Treviso, e si stava recando a lavoro: dopo avergli puntato contro una pistola giocattolo, lo hanno rapinato del portafogli e del poco altro che teneva in tasca. L'episodio, avvenuto alle 5 di domenica mattina, ha visto la risposta molto rapida ed efficace degli agenti della squadra mobile e delle volanti della polizia che nell'arco di alcune ore hanno identificato e arrestato i malviventi che si sono resi responsabili di questo episodio. A finire in manette per il reato di rapina aggravata due pregiudicati, Gabriele Covolan, italo-colombiano di 27 anni, residente a Pederobba, e Nicola Affinita, casertano 23enne, domiciliato a San Biagio di Callalta. Entrambi, su disposizione del tribunale di Treviso, si trovano attualmente agli arresti domiciliari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I malviventi viaggiavano a bordo di una Fiat Punto di colore nero. La vittima della rapina, minacciato dai malviventi con una pistola (una replica in metallo priva del tappo rosso), si è visto costretto ad assecondare le richieste dei due che si sono poi dati alla fuga in direzione Treviso. Lo straniero, ovviamente scosso per l'accaduto, è riuscito comunque a dare una descrizione completa ed esaustiva dei due giovani, tanto delle loro caratteristiche fisiche quanto del loro abbigliamento, fornendo anche il numero di targa della vettura utilizzata dai criminali. Uno dei due banditi è stato individuato quasi subito ed è stato sottoposto a perquisizione domiciliare. Grazie ai successivi accertamenti è stato possibile risalire all’identità del secondo malfattore, presso il cui domicilio personale è stata rinvenuta l’arma giocattolo utilizzata per la rapina.