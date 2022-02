Prosciutto Dop fatto con carne danese, al via il processo

Sono sei gli imprenditori, tutti di aziende sparse fra Breda di Piave, Quinto, Castello di Godego, Treviso, Zero Branco e Trevignano, finiti a processo accusati di frode in commercio, vendita di prodotti con segni mandaci e falsificazione della documentazione, in relazione a una maxi truffa consumata ai danni dei consorzi del Prosciutto di Parma e del Prosciutto di San Daniele.

L'indagine, partita da una maxi inchiesta della Procura della Repubblica di Torino e di cui il processo in corso a Treviso rappresenta una costola, riguarderebbe l'utilizzo della carne di una qualità di maiale danese, il Duroc, per la realizzazione degli insaccati. Il vantaggio, alla faccia dei disciplinari dei due consorzi che prevedono l'utilizzo di suini italiani, sarebbe consistito nella maggiore facilità di allevamento del Duroc, oltre alla caratteristica delle sue carni che risulterebbero particolarmente magre.

Oggi, martedì 15 febbraio, si è aperto il dibattimento di fronte al giudice Francesco Sartorio. Uno degli imputati, difeso dall'avvocato Otello Bigolin, ha chiesto la messa alla prova. Gli altri 5 invece hanno scelto la strada del giudizio. I fatti fanno riferimento al periodo compreso tra il novembre del 2016 e il febbraio del 2017. Stando alle carte dell'inchiesta, partita probabilmente da una soffiata, lo sperma del maiale danese sarebbe stato fatto arrivare in Italia congelato e poi utilizzato per fecondare le femmine di maiale. Secondo le difese delle aziende però non ci sarebbero prove materiali a sostegno dell'accusa. Tanto più che tutti gli animali, circa 12 mila capi suini, sono già stati macellati e i prosciutti presumibilmente venduti.