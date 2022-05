Ramo cade sul Put, traffico in tilt e code: al lavoro i vigili del fuoco

Sono stati fortunatamente limitati i disagi provocati nella Marca dall'ondata di maltempo che nelle ultime ore ha interessato tutto il territorio. Unico intervento degno di nota da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 6 maggio, attorno alle 14.30 circa, lungo il Put, in particolare in viale Oberdan, poco prima di porta Santi Quaranta. Un ramo, staccatosi da un albero, è caduto sulla carreggiata ma fortunatamente nessuna auto stava transitando in quel mentre. Intervenuti sia i pompieri, per la rimozione dell'ostacolo, che la polizia locale. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti a causa del restringimento della carreggiata e la curiosità degli automobilisti.