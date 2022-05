Tampona un camion, putrella sfonda il parabrezza: automobilista miracolato

Poteva avere conseguenze tragiche l'incidente avvenuto nella prima mattinata di oggi, 5 maggio, poco dopo le 7, a Orsago, in via Pontebbana, di fronte alla cantina vitivinicola sociale. Un'utilitaria, forse a causa di una distrazione, ha tamponato un autoarticolato che stava effettuando un trasporto eccezionale, in particolare una putrella in metallo che era posizionata sul pianale e nell'impatto con il veicolo ha sfondato il parabrezza del mezzo e solo sfiorato l'automobilista che è rimasto solo leggermente ferito e sotto choc. Un episodio che ha quasi del miracoloso: sarebbero bastati pochi centimetri e chi si trovava alla guida non avrebbe avuto scampo. Per soccorrere l'automobilista sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco di Conegliano e le ambulanze del Suem 118. A svolgere i rilievi del caso è stata la polizia stradale.