Discoteca chiusa per dieci giorni, il "Radika Club" chiede i danni ai violenti

Centomila euro. E' questo il “conto” che i proprietari della discoteca "Radika Club" intendono chiedere agli autori dei due episodi costati alla nota discoteca situata in zona Fonderia 10 giorni di chiusura sulla base dell'articolo 100 del testo unico sulla sicurezza. «Si tratta - spiega Riccardo Checchin, che è uno dei titolari del locale - di un monito chiaro e forte: chi rompe poi paga». Il Radika Club si è quindi affidato agli avvocati Lisa Caldato e Davide Favotto per tutelare soprattutto l'immagine di una attività che in sette anni non aveva mai registrato alcun problema.

«Al di là di tutto - spiega l'avvocato Favotto - non è giusto che un locale pubblico paghi le conseguenze per il comportamento scriteriato di alcuni suoi avventori. Il danno economico e soprattutto quello di immagine che ha subito la discoteca è rilevantissimo. Quindi una volta identificati e individuati i responsabili dei due episodi agiremo dapprima in via extragiudiziale ma poi, nel caso i cui non ricevessimo risposta, valuteremo se proporre una causa civile oppure costituirci come parte civile nei processi penale che certamente saranno istruiti. E' tempo di dare un segnale forte».

Il primo episodio era accaduto nella notte tra 12 e 13 gennaio quando due gruppi di giovani, probabilmente a causa di qualche bicchiere di troppo, si erano affrontati nel locale a calci e pugni senza tuttavia riportare lesioni serie. Gli agenti delle volanti, chiamati dal servizio d'ordine della discoteca e intervenuti all'esterno del locale (i giovani erano stati nel frattempo accompagnati all'esterno dai buttafuori) avevano identificato cinque persone di sesso maschile tra i 22 e i 24 anni e per tutti era scattata una denuncia per rissa. Alcuni di loro, visibilmente alterati dall'alcol, avevano ancora sul volto i segni della lotta scoppiata all'improvviso. L'altro fatto, molto più serio, era invece successo durante lo scorso week end: un 25enne, residente in un comune dell'hinterland, era stato ferito al collo da un coccio di bicchiere rotto e aveva riportato una profonda ferita che avrebbe potuto anche risultare letale. Il ragazzo, soccorso dal Suem 118, aveva avuto una prognosi di dieci giorni mentre il suo aggressore era scappato ma la polizia lo avrebbe identificato.

«Chiedere i danni - continua Checchin - è qualche cosa che i locali non fanno. E' ora che questa tendenza venga invertita. Noi abbiamo un servizio di sicurezza privato ma i tempi e le modalità dei due episodi sono stati talmente rapidi che nella sostanza non è stato possibile fare nulla per impedirli. Il nostro personale è intervenuto però successivamente prestando le prime cure ai feriti e bloccando tutti i partecipanti alle liti e consegnandoli agli agenti di Polizia».

«Voglio anche dire – ha proseguito – che il provvedimento di chiusura è qualche cosa di profondamente ingiusto: se una rissa dovesse scoppiare in una piazza in centro a Treviso cosa fanno le autorità, chiudono lo spazio pubblico? Ma la nostra iniziativa legale è diretta soprattutto a coloro che pensano di poter fare ciò che vogliono con la scusa di aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Il danno che abbiamo ricevuto è rilevante non soltanto sotto il profilo economico ma soprattutto per l'immagine del “Radika” ed è giusto che chiunque sia il responsabile sia chiamato e risarcire. Questi comportamenti non sono tollerati in ambienti civili dedicati solo al divertimento: chi non lo capisce sarà chiamato a rispondere del suo folle operato».