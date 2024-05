Passeggia in centro: aggredita e rapinata della borsetta da due ragazze minorenni

Bullismo al femminile in centro a Treviso: sono in aumento le ragazzine coinvolte in risse e piccole rapine in città. L'ultimo caso nel tardo pomeriggio di venerdì 10 maggio quando le pattuglie della polizia sono intervenute in via Castelmenardo per l'aggressione a una 15enne presa di mira da due ragazzine di 16 e 17 anni che le avevano strappato di mano la borsetta davanti a numerosi ragazzini e passanti, alcuni dei quali hanno filmato la scena.

Le baby bulle sono due adolescenti italiane di seconda generazione: l'aggressione è avvenuta poco dopo le 18. La 15enne rapinata è stata avvicinata dalle due con la scusa di chiederle una sigaretta a testa. Quando la giovane ha aperto la borsetta però la 16enne e la 17enne hanno iniziato ad aggredirla con pugni e graffi. Alcuni passanti, notando l'aggressione in corso, hanno chiamato la polizia. Sul posto, pochi minuti dopo, intervengono due pattuglie e a quel punto le due bulle oppongono resistenza agli agenti, rifiutandosi di venire portate in Questura. Al termine delle operazioni, le due ragazzine sono state fotosegnalate e denunciate alla procura dei minori di Venezia per rapina.