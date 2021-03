Furto all'In's, commessa strattonata dal ladro e portata in ospedale

Un furto degenerato in rapina quello avvenuto poco dopo le 12.15 di oggi, martedì 9 marzo, al supermercato In's di Borgo Cavalli, nel centro storico di Treviso. Un giovane ha trafugato dei generi alimentari all'interno del market e ha cercato di superare le casse senza pagare. Una commessa di circa 30 anni, addetta all'antitaccheggio, lo ha scoperto, tentando di bloccare il malvivente, senza però riuscirvi: la malcapitata è stata strattonata ed è poi caduta a terra. Il giovane rapinatore si è poi dileguato a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto per gli accertamenti del caso sono giunti gli agenti della polizia locale di Treviso che ora indagano sull'episodio, visionando le telecamere di videosorveglianza. La 30enne, soccorsa dal Suem 118, è stata trasportata presso il pronto soccorso del Ca' Foncello per ricevere le cure del caso.