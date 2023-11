Accerchiato e rapinato dalla baby gang, denunciati cinque giovani

Hanno accerchiato, aggredito e malmenato un giovane, poco più che ventenne, costringendolo a consegnare un pacchetto di sigarette, il telefono Iphone-X, il portafoglio e 5 euro in contanti. L'episodio era avvenuto nel febbraio scorso, nei pressi del sottopasso della stazione ferroviaria di via Venier a Treviso e aveva visto come protagionisti cinque giovani che dopo l'aggressione si erano subito dati alla fuga. L'indagine avviata nei mesi scorsi dalla squadra mobile di Treviso ha portato ad identificare e denunciare tutti i presunti autori della rapina. La baby gang era composta da italiani, dominicani e un marocchino, tutti tra i 17 e i 23 anni, con precedenti di polizia alle spalle. Nel corso di una perquisizione è stato sequestrato e poi restituito alla vittima il telefono cellulare che gli era stato sottratto nel corso dell’aggressione. Il giudice del tribunale di Treviso, alla luce di quanto emerso nell'inchiesta della squadra mobile, ha emesso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di tutti i presunti responsabili della rapina.