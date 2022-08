Rapina una 23enne in stazione, balordo subito arrestato dalle volanti

Nella notte tra il 27 e il 28 agosto, nell’ambito della quotidiana attività di controllo del territorio, gli agenti delle volanti hanno arrestato un cittadino italiano, senza fissa dimora e incensurato, per rapina. In particolare, intorno a mezzanotte l'uomo, nei pressi della stazione ferroviaria aveva avvicinato alle spalle una giovane ragazza di 23 anni strappandole improvvisamente e con violenza la borsa dalle mani per darsi poi a precipitosa fuga.

Il rapinatore, ancora in possesso degli effetti personali della vittima, è stato subito individuato poco lontano dal luogo dell’aggressione dagli operatori della volante della Questura anche grazie alla descrizione fisica e alle informazioni fornite dalla donna. Il soggetto è stato pertanto tratto in arresto per rapina aggravata e, al termine degli accertamenti di rito, è stato accompagnato in carcere.