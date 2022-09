Evade dagli arresti domiciliari, in manette il rapinatore della stazione

Ancora guai per un 25enne coneglianese che nella notte tra venerdì e sabato aveva preso di mira una ragazza nei pressi della stazione di Treviso, in via Pinelli. La vittima era perà riuscita a sfuggire all'assalto e a farlo arrestare dai carabinieri