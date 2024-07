Furto in pizzeria e rapina in tabaccheria, banditi incastrati da un tatuaggio

Una "K" tatuata su una mano. E' uno dei dettagli che hanno permesso ai carabinieri della Compagnia e del nucleo radiomobile di Treviso di individuare un 44enne, con questo particolare segno distintivo, e quindi il suo complice, un 56enne romano, protagonisti di un furto e una rapina avvenuti il 9 ed il 10 aprile ai danni della pizzeria Albera di Zeus e della tabaccheria di Stefano Fanton di viale Monfenera. Il primo blitz aveva fruttato ai malviventi 300 euro circa, il secondo 600 euro. Grazie a telecamere e lettori di targa presenti sulle strade percorse in scooter dopo la rapina di Treviso, i militari sono riusciti a scovare l'abitazione in cui i due vivevano, a Marghera: il "padrone di casa", il 44enne, era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale mentre il 56enne, con vari precedenti alle spalle, era arrivato da Roma una settimana prima, scappando dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto. I due, amici di vecchia data, avevano ricreato una piccola banda criminale ma le loro scorribande sono state davvero di breve durata.

Solitamente per gli spostamenti veniva utilizzato uno scooter. Così è avvenuto nel primo colpo, quello in pizzeria: mentre il 56enne ha atteso all'esterno, il più giovane è entrato forzando la porta d'ingresso e con una torcia elettrica ha raggiunto la cassa, subito svuotata. Per evitare di essere identificati, i due tenevano sempre in testa il casco, una precauzione che si è rivelata inutile: come detto in precedente i tatuaggi del 44enne, tra cui la "K", hanno reso semplice l'identificazione. La rapina nella tabaccheria di Stefano Fanton (rimasto ferito con una prognosi di 15 giorni) aveva destato forte sensazione in città, sia per la violenza che per la spregiudicatezza dei due banditi. In quel frangente è stato il 56enne a scendere, armato di coltello e con il volto in parte scoperto, per mettere a segno il colpo: lo stesso tabaccaio lo ha riconosciuto da una fotografia che gli è stata mostrata dagli investigatori. Il provvedimento del gip di Treviso è stato eseguito nei giorni scorsi: entrambi si trovano in carcere.