Ubriaco al chiosco della stazione, minaccia e rapina il titolare: 30enne in manette

Gli agenti della Questura di Treviso, domenica 21 luglio, hanno arrestato per rapina aggravata un 30enne dominicano già gravato da numerose denunce e condanne per reati contro la persona e contro il patrimonio.

Nella prima mattinata di domenica era stata segnalata al 113 una violenta aggressione nei pressi della stazione dei treni di Treviso. Vittima della violenza un venditore ambulante, titolare di un chiosco alimentare. Immediato l’intervento della polizia di Stato che, sulla scorta delle descrizioni fornite dalla vittima, riusciva a intercettare l’autore dell’aggressione nella vicina viale Trento e Trieste, in evidente stato di alterazione. Alla vista dei poliziotti l'uomo ha tentato la fuga. La successiva testimonianza resa dalla vittima consentiva di ricostruire i fatti accaduti poco prima: il 30enne dominicano si era presentato al chiosco già ubriaco, chiedendo un panino nonostante l’ambulante avesse appena chiuso l’attività. Per evitare discussioni il titolare aveva assecondato la richiesta del trentenne ma, al momento di pagare, il dominicano era andato su tutte le furie fino a prelevare una bottiglia in vetro da un cestino dei rifiuti, infrangendola e usandola per minacciare la vittima e un altro cliente, intervenuto in sua difesa, per poi mettere a soqquadro il chiosco e sottrarre due grandi sacchi di pane, dandosi poi alla fuga. Solo l'intervento tempestivo dei poliziotti ha permesso di rintracciare subito il 30enne, ora condotto in carcere a Santa Bona.