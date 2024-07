Anziana legata e rapinata in casa, svolta choc: «Colpo organizzato dalla badante»

C'è stata una svolta clamorosa nelle indagini sulla rapina di via Bastia, avvenuta a Treviso il 21 dicembre 2022: vittima del colpo era stata Rosanna Vitale, 81 anni all'epoca dei fatti, moglie di Nicola Vitale, ex avvocato con studio in città.

La mattina del 21 dicembre un uomo con il volto travisato, armato di pistola giocattolo priva di tappo rosso, dopo aver atteso l’uscita di casa del marito della signora Rosanna, aveva immobilizzato la badante e l'81enne facendosi consegnare soldi e gioielli. Il suono del citofono, dovuto all’improvviso rientro del coniuge, induceva il malvivente a darsi a repentina fuga, dopo aver cercato di immobilizzare con del nastro adesivo l’anziana. Le indagini della squadra mobile di Treviso hanno permesso di approfondire la posizione della badante, apparsa fin da subito inverosimile e contraddittoria. La donna, infatti, ascoltata più volte dagli investigatori, aveva infatti ripetutamente mentito sulla sua effettiva residenza e sul suo nucleo familiare. Sono bastati pochi altri accertamenti alla polizia per scoprire che la badante era stata la vera e propria basista del colpo, messo a segno dal suo ex marito, un cittadino straniero che viveva clandestinamente con lei e col quale aveva riallacciato una relazione sentimentale. Nel corso di una perquisizione effettuata nell’abitazione della donna, una italiana di circa 40 anni, erano stati sequestrati il giubbino indossato dal rapinatore e delle fascette da elettricista dello stesso tipo di quelle utilizzate in occasione della rapina, che erano stati ben occultati in un vano appositamente ricavato all’interno dell’abitazione della donna. Alla luce di queste prove, la badante e il rapinatore sono stati denunciati per concorso in rapina pluriaggravata in abitazione. L'uomo era fuggito all’estero subito dopo il colpo. L'autorità giudiziaria, facendo propri i risultati investigativi della Squadra Mobile di Treviso, ha emesso nei confronti degli indagati l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.