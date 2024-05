Quattro studenti rapinati, arrestato il capo della baby-gang: è un 17enne

Con l'aiuto di alcuni complici che non sono ancora stati identificati, ha accerchiato, malmenato e rapinato quattro studenti tra i 15 e i 18 anni, rubando loro portafogli, cellulari, airpods, collanine. Tutto quel che avevano in tasca insomma. I colpi, uno dietro l'altro, sono avvenuto nel primo pomeriggio del 9 febbraio scorso, sotto ai portici tra via Roma e la stazione delle corriere della Mom. Un'esplosione di violenza alla luce del sole, di fronte a decine di ragazzi che affollano solitamente la zona in attesa di salire su bus e pullman, dopo la fine delle lezioni scolastiche. Le vittime delle rapine, tra cui un ragazzo rimasto ferito al naso da una testata (con una prognosi di trenta giorni), si sono rivolti alla polizia per denunciare l'episodio. L'indagine della squadra mobile di Treviso, condotta dalla dirigente Immacolata Benvenuto, ha portato a identificare l'autore dei colpi, un ragazzo di appena 17 anni, residente in provincia e già ben conosciuto dalle forze dell'ordine. Il giudice del tribunale per i minori di Venezia ha firmato nei confronti del giovane un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che è stata eseguita dalla polizia il 3 maggio scorso: a pesare su questa decisione i vari precedenti del giovane, anche lui studente come le sue vittime, e un avviso orale con cui il Questore lo aveva già ammonito poco tempo fa, per episodi analoghi. La refurtiva delle rapine non è stata più rinvenuta. Ora l'attenzione degli inquirenti si è spostata verso i complici che rischiano a loro volta di finire nei guai ed essere denunciati per il reato di rapina aggravata in concorso, avendo partecipato attivamente agli episosi. Il 17enne, a capo di questa gang, sceglieva la vittima di turno "prelevandola" di volta in volta da altri gruppi di ragazzi che assiepavano l'area nei presso dell'autostazione. Il malcapitato veniva accerchiato dal "bullo" e dai suoi amici e quindi minacciato, facendo credere di essere pronti ad utilizzare un coltello (non è stato chiarito se effettivamente il bandito avesse una lama o meno in tasca). Non si esclude che la baby gang abbia già colpito in passato: l'invito della Questura ai giovani è quello di segnalare e denunciare eventuali abusi o rapine subite anche in passato.