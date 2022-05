Blitz durante "Regioni d'Europa", ladri in fuga con l'incasso degli alpini

Alpini trevigiani nel mirino dei ladri. E' successo nella notte tra sabato e domenica durante la manifestazione "Regioni d'Europa" sulla mura di Treviso, in via D'Alviano, dove la sezione locale delle penne nere ha allestito uno stand gastronomico che è stato attivo da venerdì a domenica. L'episodio si è verificato all'1.15 circa. Un ignoto ladro ha atteso che il cassiere delle penne nere salisse in auto per trasportare l'incasso delle giornate di venerdì e sabato alla sede trevigiana: quando questi ha posato sul sedile del passeggero la busta con il denaro, il malvivente, con una mossa fulminea, ha preso il denaro ed è salito a bordo di un'auto che si trovava poco distante e che era guidata da un complice, una Jeep Renegade. Il cassiere si è subito messo all'inseguimento dei ladri che hanno però svoltato nella prima strada a destra, imboccando contromano via Caccianiga e sono riusciti così a dileguarsi con il ricco bottino. Sull'episodio indaga ora la polizia, a cui è stato subito denunciato il furto. Certamente saranno acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza che avrebbero immortalato le fasi del colpo.

«E' la prima uscita dopo due anni di chiusura e purtroppo non riusciremo a fare nessuna donazione. Quel denaro sarebbe servito ancche a pagare i lavori di ristrutturazione della sede ed il mutuo. E' evidente che ci tenevano d'occhio fin da giovedì. Si tratta purtroppo di ladri molto preparati. E' un momento di forte rabbia e va contenuta, ora dovremo inventarci qualcos'altro»: spiega Maurizio De Biasio, capogruppo della sezione trevigiana delle penne nere.