Furto in pizzeria e rapina in tabaccheria, i due presunti responsabili restano in carcere

Restano in carcere i due autori del furto alla pizzeria "Albera di Zeus" a Preganziol e della rapina ai danni di una tabaccheria di viale Monfenera a Treviso. M.S. e J.F, rispettivamente un 56enne della provincia di Roma e un 43enne veneziano, si sono comparsi oggi di fronte al gip Marco Biagetti per la convalida dell'arresto e l'interrogatorio di garanzia in cui tutti e due (il romano era difeso dall'avvocato Remo Lot) si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il giudice ha accolto le richieste della Procura e confermato la misura cautelare dell'arresto in carcere.

Era stata una "K2" tatuata su un mano di J.F a permettere di individuarli. I "colpi" sarebbero stati realizzati il 9 ed il 10 aprile scorsi. Il primo blitz a Preganziol aveva fruttato ai malviventi 300 euro circa, il secondo, che aveva avuto come vittima la tabaccheria di Stefano Fanton (cugino dell'ex consigliere comunale delle Lega Pierantonio Fanton), era valso 600 euro.

Grazie a telecamere e lettori di targa presenti sulle strade percorse in scooter dopo la rapina di Treviso, i militari erano riusciti a scovare l'abitazione in cui i due vivevano, a Marghera: il "padrone di casa", il 43enne, era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale mentre il 56enne, con vari precedenti alle spalle, era arrivato da Roma una settimana prima, scappando dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto. I due, amici di vecchia data, avevano ricreato una piccola banda criminale ma le loro scorribande sono state davvero di breve durata.