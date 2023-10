Stalking e revenge porn, scatta la sorveglianza speciale per l'ex fidanzato

Il rapporto sentimentale con una connazionale era durato solo per pochi mesi, dall'agosto al novembre del 2021. Da quando lei, di origini bengalesi ma che da molti anni vive a Treviso, aveva deciso di troncare la storia con l'uomo, la sua vita si è trasformata in un incubo. Lui, residente ad Arezzo, ha cercato in tutti i modi di ricucire e riavvicinarla e al rifiuto della donna è scattata nei suoi confronti una vera e propria persecuzione. In particolare avrebbe subito continui ricatti da parte dell'uomo che l'ha minacciata di pubblicare sui social foto che ritraevano entrambi in atteggiamenti intimi. Un caso di revenge porn che si accompagna allo stalking: in un frangente, qualche mesi fa, il bengalese ha raggiunto il luogo di lavoro della donna a Villorba, con lo scopo di minacciarla e spaventarla. In un caso la figlia della straniera, di appena 14 anni, è stata strattonata dall'uomo che pretendeva di sapere dove di trovasse la madre. Stanca di questa situazione e preoccupata per la sua incolumità, la donna ha deciso di rivolgersi ai carabinieri della stazione di Treviso per denunciare l'accaduto. Del caso si sono occupati anche gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura che hanno analizzato la posizione dell'asiatico. Da qui la proposta da parte del Questore Manuela De Bernardin Stadoan, accettata dalla sezione distrettuale delle misure di prevenzione del tribunale di Venezia, di applicare nei confronti dello stalker la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con assoluto divieto di soggiorno nei Comuni di Treviso e Villorba, ovvero dove vive e lavora la vittima. Il provvedimento ha una validità di ben 18 mesi. Il tribunale di Venezia ha imposto all'uomo di non allontanarsi dal luogo in cui vive, il territorio aretino appunto, senza prima darne preavviso alle forze dell'ordine e di non frequentare locali pubblici tra le 22 e le 7. In questo arco orario lo straniero dovrà restare in casa e inoltre non potrà detenere nessun tipo di arma e non potrà partecipare a riunioni pubbliche.