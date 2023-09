Si fa spedire cento "spinelli elettronici" dagli Stati Uniti, 20enne ai domiciliari

Quel pacco arrivato per via aerea all'aeroporto di Malpensa aveva suscitato i sospetti della dogana italiana che così ha deciso di controllare. Dentro c'era una confezione con oltre cento sigarette elettroniche monouso. E fin qui nulla di particolare. Se non fosse che le "svapate", oltre 40.000 mila aspirate in totale, erano aromatizzate alla marijuana. Gli agenti della Guardia di Finanza hanno tenuto d'occhio il corriere (che era all'oscuro di tutto) fino ad arrivare all'indirizzo di consegna, a Treviso. Così un 20enne del posto (difeso dall'avvocato Salvatore Cianciafara), incensurato, è stato "beccato" dei finanzieri ed è finito agli arresti domiciliari.

Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato martedì 19 settembre. Il 20enne avrebbe ordinato dagli Stati Uniti le sigarette alla marijuna, che avrebbero contenuto circa 4 ml di liquido in parte contenente il principio attivo Thc, il tetraidrocannabinolo che è drogante e che può a seconda del dosaggio portare al cosiddetto "high". Negli States questo prodotto è legale in almeno una decina di Stati dell'Unione, ma risulta vietato in Italia. Il pacco insomma sarebbe stato comperato da un rivenditore autorizzato e poi era spedito per posto aerea in Italia. Ma una volta arrivato all'aeroporto di Malpensa la confezione, che sarebbe risultata particolarmente ingombrante e pesante, è stata ispezionata dalla dogana.

A questo punto, accertata la natura illecita del contenuto, gli investigatori hanno deciso di "tracciare" il pacco fino al destinatario, un indirizzo accostato ad un nome che sarebbe risultato inesistente. Una volta che il corriere è arrivato al numero civico che gli era stato indicato (probabilmente con una comunicazione telefonica) gli uomini della Guardia di Finanza erano pronti a intervenire. Non appena il 20enne ha ricevuto la merce subito è scattata la trappola. Il giovane è stato fermato per detenzione di ingente quantitativo di droga, sia pur leggera, è comparirà nei prossimo giorni davanti al gip di Treviso.