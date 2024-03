Riciclaggio di auto dalla Bulgaria alla Marca, in cinque finiscono davanti al giudice

Era l'agosto del 2017 quando gli agenti della Polizia stradale di Treviso scoprirono una macchina d'importazione bulgara, messa in vendita da un concessionario trevigiano, con il numero di telaio contraffatto. Da qui scaturì l'operazione “Vrsta" che, dopo un anno, portò all'identificazione di veicoli che erano stati tutti oggetto di appropriazione indebita nel corso del 2016. Alle automobili veniva di fatto modificato il codice identificativo, messa un targa dell'Unione Europea (per lo più austriaca) e quindi venivano rivendute in Italia. Oggi 5 marzo è cominciato il processo a cinque cittadini bulgari, accusati a vario titolo di riciclaggio e falso in atto pubblico.

L'inchiesta aveva appurato che i veicoli, sebbene provenienti dal mercato bulgaro, venivano introdotti in Italia utilizzando documenti di circolazione austriaci per facilitarne la reimmatricolazione, dal momento che risulta più facile immatricolare nuovamente un veicolo proveniente da uno stato appartenente all’Unione Europea piuttosto che da un paese extraeuropeo. Gli agenti, impegnati in un normale controllo amministrativo dei confronti del concessionario trevigiano, erano stati insospettiti dalla documentazione presentata per immatricolare il veicolo e hanno deciso di effettuare ulteriori controlli anche sulle altre autovetture commercializzate dal rivenditore. In tutto sarebbero state 5 le macchine che, provenienti dalla Bulgaria, venivano importati in Italia con il medesimo modus operandi “truffaldino” dagli imputati. Poi le stesse autovetture venivano rimesse in vendita dall’ignaro titolare dell'auto rivendita.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Treviso, tra giugno e luglio del 2018, i 5 veicoli erano stati sequestrati (in particolare si trattava di 4 Toyota Rav 4 e una Toyota Yaris) e la banda veniva e il florido mercato stroncato. Il traffico scoperto aveva un valore che supera ampiamente i 100mila euro e i cinque bulgari ora rischiano pene pesanti, che arrivano fino a 12 anni di reclusione. Nell’ambito di questa indagine sono stati controllati complessivamente 250 veicoli provenienti dalla Bulgaria e sono stati effettuati inoltre numerosi sequestri di materiale contraffatto. Tra le parti offese di questo processo, oltre al titolare del concessionario, ci sono gli acquirenti finali che erano del tutto ignari della provenienza illecite delle auto.