Lite fuori da un locale di strada Ovest, spuntano i coltelli: ferito un 35enne

Ha riportato alcune ferite, provocate da un coltello, e fortunatamente se l'è cavata con alcuni giorni di prognosi: durante una lite tra altri stranieri è intervenuto per fare da paciere e a farne le spese è stato proprio lui. Vittima dell'episodio, avvenuto all'esterno di un locale di viale della Repubblica a Treviso, è stato un 35enne di origini domenicane che è stato soccorso dal Suem 118 ed è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Sul posto è intervenuta una volante della polizia: gli agenti hanno ricostruito la vicenda e ora si cercano i responsabili che rischiano ora una denuncia per irsssa aggravata.

L'episodio di violenza segue quello ben più grave avvenuto nella tarda serata di mercoledì nel piazzale di fronte al bar la Musa di viale 4 novembre e che ha portato all'uccisione di Ragip Kolgeci, kosovaro di 52 anni. In carcere per l'omicidio sono finiti Afrim Manxhuka ed il nipote Valmir Gashi, 50 e 32 anni. Sul delitto di Fiera sono ancora in corso indagini per identificare e denunciare gli altri protagonisti della furibonda zuffa che dovranno rispondere di rissa, lesioni e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Anche nella Sinistra Piave si è registrato, nella notte tra sabato e domenica, un altro episodio di violenza. A Vittorio Veneto in particolare, nella zona del Quadrilatero, si sarebbero affrontate a calci e pugni due bande di stranieri, sotto lo sguardo di alcuni passanti. All'arrivo dei carabinieri i protagonisti della zuffa si erano già dileguati, per evitare guai. Attraverso le telecamere presenti in zona si provvederà all'identificazione e ad una eventuale denuncia dei responsabili.