Maxi rissa tra ragazzi in città: passante li filma con lo smartphone e allerta la polizia

Due ragazzi denunciati per rissa in concorso e a cui sarà vietato l'accesso per un anno l'accesso a tutti i pubblici esercizi del centro storico. E' il provvedimento preso dalla Questura di Treviso nei confronti dei promotori di una maxi rissa avvenuta nel centro storico di Treviso, lo scorso 17 settembre.

La rissa

Alle 18.30 circa, al numero 113 è stato segnalato un violento scontro fisico tra alcuni ragazzi in vicolo Bianchetti (laterale di Via Calmaggiore). All'arrivo della pattuglia delle volanti della polizia, i giovani si erano già dati alla fuga. Gli agenti, grazie alla collaborazione di un passante che aveva ripreso l'episodio di violenza col suo cellulare e che ha consegnato il filmato agli agenti, è riuscito a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Dalle immagini del video era possibile notare chiaramente la presenza di un gruppo di circa venti ragazzi, alcuni dei quali si aggredivano vicendevolmente con pugni e calci al corpo e al viso.

Scattano le ricerche

Per verificare se tra i ragazzi intenzionati a servirsi del treno per rincasare potesse esserci qualcuno dei partecipanti alla rissa, è stato inoltrato il video anche ai poliziotti della polizia ferroviaria che stava presidiando la stazione di Treviso. Attivate le ricerche, in piazza Borsa le volanti della polizia hanno individuato uno dei ragazzi del filmato, mentre gli agenti della polfer ne ha individuato un altro. Entrambi con ruoli particolarmente attivi nello scontro.

I provvedimento della Questura

I due, dopo i riscontri investigativi del caso, sono stati segnalati dalla Squadra Mobile per rissa in concorso. Nei confronti degli stessi, nella giornata di eri, il Questore ha emanato un divieto di accesso per un anno a tutti i pubblici esercizi del centro cittadino.