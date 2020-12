Rissa tra baby gang, intervengono i carabinieri

C'è voluto l'intervento dei carabinieri, martedì sera, per interrompere una rissa che era in corso tra due gruppetti di giovanissimi dell'est. Lo scontro è avvenuto nei pressi di via San Zeno, alle spalle della stazione ferroviaria di Treviso. Dai primi accertamenti a due tra i protagonisti della zuffa sarebbero stati sottratti portafogli e cellulare dai contendenti che si sono poi dileguati prima dell'arrivo dei militari. Pare che già nei giorni scorsi fra i medesimi protagonisti si fosse verificato un acceso diverbio. Indagini sono in corso da parte dei militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Treviso.