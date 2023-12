Maxi rissa tra ultras e rugbysti, stop alle feste per le prossime due domeniche

Per le prossime due domeniche la "domenica italiana", organizzata nella zona di Porta San Tomaso dai locali Osteria Botegon, Indimenticabile Caffè e Neps non si terrà. La decisione è arrivata nelle scorse ore dopo la maxi-rissa che nella serata dello scorso 3 dicembre ha visto affrontarsi nel plateatico di uno dei bar (l'Indimenticabile Caffè) un gruppo di giovani rugbysti di una squadra della provincia e alcuni tifosi del Treviso calcio che nel pomeriggio avevano assistito alla partita vinta dai biancocelesti al Tenni contro la Luparense. L'intervento di polizia e polizia locale ha calmato gli animi. Per ora risulta una sola persona denunciata, per ubriachezza molesta e nella zuffa nessuno è dovuto ricorrere alle cure mediche. Ciò nonostante, data la linea della Questura nei confronti di episodi di questo genere, appare scontato un provvedimento in arrivo anche per i tre locali della zona. Nel frattempo però è arrivata la decisione preventiva di annullare le feste del prossimo week end e di quello seguente. «Non si tratta di un provvedimento delle autorità ma di una scelta libera e consapevole, in quanto ci rifiutiamo di credere che la libertà al lavoro e la libertà alla socializzazione di tutti, sia tarpata da pochi!»: si legge nella nota.

Il comunicato dei locali

Dal 24 settembre l’area di porta San Tomaso, piazzale Burchiellati è stata “investita” dall’entusiasmo e dalla vitalità della “domenica italiana”. Ogni domenica, 4 ore di musica, prodotti enogastronomici e soprattutto socialità in un evento gratuito e aperto. Treviso ha visto attivarsi e coordinarsi un numero di locali e operatori senza precedenti. L’organizzazione ha messo in opera tutti gli strumenti disponibili per garantire la riuscita di un evento che restituisce alla città il rito dell’aperitivo domenicale in piena sicurezza e sostenibilità: steward, security, baristi, cuochi, addetti alle pulizie, osti, lavapiatti, ognuno di loro con l’intento di rendere quelle 4 ore un nuovo momento di condivisione della città, all’aperto e vivendo la piazza. Una micro economia e una micro comunità interna alle mura. Nella nottata tra domenica 3 e lunedì 4 dicembre alcuni soggetti si sono resi protagonisti di una colluttazione per alcuni minuti, trasformando quello che è stato per 11 domeniche di fila, un sereno incontro di trevigiani, in una cronaca su un fatto violento. Poco importa che sia successo a evento concluso da più di 1h e che durante lo svolgimento dello stesso non ci sia stato nessun problema; noi che promuoviamo questa iniziativa vogliamo che la stessa rimanga integra, gioiosa, festosa, con centinaia di giovani che ogni domenica accorrono per partecipare a questo rito. Su questo non scendiamo a compromessi. E come il “rumore” di qualche testa vuota che brandiva un tavolo sui social ha catalizzato l’attenzione, ora vogliamo catalizzare l’attenzione sul silenzio: per due domeniche consecutive la “domenica italiana” non si svolgerà. Non si tratta di un provvedimento delle autorità ma di una scelta libera e consapevole, in quanto ci rifiutiamo di credere che la libertà al lavoro e la libertà alla socializzazione di tutti, sia tarpata da pochi!