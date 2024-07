Lite in negozio degenera in rissa: tre denunciati in via Orioli

Intorno alle 13 di lunedì 22 luglio una volante della Questura di Treviso, con l'ausilio dei militari dell'Arma, è intervenuta in un esercizio commerciale di via Orioli a Treviso per una lite tra tre persone, due donne capoverdiane di 36 e 28 anni e un uomo nigeriano di 25 anni. Tra i tre, per cause in corso di accertamento, è nata una violenta discussione degenerata in minacce e percosse reciproche. Tutti i soggetti saranno denunciati per rissa aggravata, nessuno di loro, però, si è al momento fatto refertare.