Aggressione in centro, inseguito e ferito con una bottiglia rotta

Un cittadino nigeriano, M.E. di 21 anni, è stato arrestato dagli agenti delle volanti della polizia, nella tarda serata di mercoledì, per il reato di lesioni personali aggravate. Lo straniero si è reso protagonista di una violentissima aggressione nei confronti di un altro ragazzo di colore, con cui aveva avuto un diverbio all'interno di una sala slot di via Roma, a Treviso. La vittima dell'aggressione, I.F., 32enne nigeriano , è stato inseguito, rincorso fino al vicino sottopasso ferroviario della stazione e ferito alla testa con il collo di una bottiglia rotta. Sul posto è immediatamente intervenuta la polizia, su segnalazione di alcuni testimoni che avevano assistito. Il ferito, con un profondo taglio, è stato trasportato al pronto soccorso di Treviso per essere sottoposto alle medicazioni del caso mentre M.E. è stato accompagnato in Questura e al termine degli accertamenti del caso, per lui si sono aperte le porte del carcere di Santa Bona. Il collo della bottiglia, l'arma utilizzata per questa aggressione, è stato ritrovato in un'aiuola, poco distante da dove è stato soccorso il 32enne: lui e il 21enne sono stati separati a fatica dai poliziotti intervenuti sul posto per evitare che la situazione potesse ulteriormente degenerare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.