Aggredisce con la sua gang alcuni poliziotti, zona "Fonderia" vietata per due anni

Il Questore emette un daspo “Willy” per risse avvenute in città e provincia e altri provvedimenti per la prevenzione di reati nonché di atti di violenza contro le donne il Questore della Provincia di Treviso, Vito Montaruli, sulla base degli approfondimenti effettuati dalla Divisione Anticrimine, negli ultimi giorni ha emesso vari provvedimenti per la tutela dell’ordine pubblica nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi ed autori di condotte violente. E’ stato emanato innanzitutto un provvedimento di divieto di accesso ai locali pubblici presenti in zona “Fonderia” di Treviso a carico di un ragazzo di origine kosovara di circa 20 anni, al quale per i prossimi 2 anni gli sarà inibita la frequentazione di quella area urbana. Il giovane, con precedenti penali, nella serata di domenica ha aggredito, in concorso con altri, suoi coetanei e poi ha opposto resistenza a una pattuglia delle volanti che lo stava sottoponendo a controllo.

Altri Daspo “Willy” sono stati emessi nei confronti di uomini di una età compresa tra 30 e 40 anni di nazionalità marocchina, anch’essi autori di una rissa all’interno di un bar di Segusino. E’ stato poi raggiunto da un divieto di ritorno nel Comune di Conegliano un pluripregiudicato ed un “avviso orale” è stato emesso nei confronti di un soggetto dedito a furti di Santa Lucia di Piave, già sottoposto in passato ad altre misure di prevenzione. Infine, il Questore di Treviso ha emesso un ammonimento a tutela di una donna di circa 40 anni vittima di percosse da parte del marito rientrato a caso ubriaco.