Si danno appuntamento in piazza Borsa, torna in centro l'allarme risse

Il primo sabato di settembre riporta al centro della cronaca trevigiana il fenomeno delle risse tra giovani in città. Nel tardo pomeriggio di ieri almeno una quarantina di giovani si sono dati appuntamento, forse attraverso il tam tam dei social, in piazza Borsa, probabilmente per uno scontro che però è stato fortunatamente scongiurato. Intervenute sul posto le pattuglie della polizia locale (già presenti sul posto con un presidio fisso) e delle volanti della polizia. Alcuni ragazzi, tra i più esagitati, sono stati identificati. Non si sarebbero comunque avuti scontri fisici, anche grazie alla presenza delle forze dell'ordine. La situazione era monitorata con attenzione anche grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti in centro.

Durante lo scorso inverno, in più occasioni, molti ragazzi, buona parte dei quali residenti nei Comuni dell'hinterland, si sono incontrati per risse "organizzate" mentre non sono mancate anche vere e proprie aggressioni e rapine ai danni di ragazzi da parte di altri gruppetti di giovanissimi. Un fenomeno, quello delle "baby gang", esploso durante l'estate anche sul litorale jesolano e che rischia di riproporsi nuovamente in città nei mesi autunnali.