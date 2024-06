Rogo alla carrozzeria Roggia, pesanti condanne per i responsabili

E' una vera "stangata" quella inflitta oggi ai presunti responsabili dell'incendio doloso che nel maggio del 2020 distrusse parzialmente la carrozzerie Roggia di via Postumia a Treviso. Le fiamme causarono la distruzione di almeno tre auto e danni che, complessivamente, sarebbero ammontati a 660 mila euro.

Condannato in primo grado il 49enne trevigiano Siro Girardi, che dell'azione criminale sarebbe stato il mandante, a cui è stata inflitta una pena di 6 anni e otto mesi di reclusione. Colpevoli anche il 74enne Bruno Tommasini, veneziano ex esponente della Mala del Brenta (5 anni e quattro mesi) e il 59enne Emilio Foccardi, residente nel capoluogo (4 anni e sei mesi). Tommasini e Foccardi avrebbero svolto il ruolo di intermediari. Il risarcimento dei danni nei confronti della proprietà della carrozzeria (il titolare Emilio Bettiol è recentemente morto) dovranno essere quantificati in sede civile. I tre sono stati condannati comunque a versare una provvisionale di 200mila euro. L'esecutore materiale, il veneziano 40enne Jonathan Causin, già con vari precedenti alle spalle, era stato invece condannato a tre anni di reclusione, con il rito abbreviato, nel settembre del 2021.

Causin era stato incastrato dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, da cui si era notata la sua auto in fuga, e dal segnale del cellulare che aveva utilizzato la notte del reato e che aveva intestato ad un prestanome. In questo modo gli investigatori erano così riusciti a capire i movimenti del 40enne che, dopo aver appiccato il rogo che aveva devastato la carrozzeria Roggia, aveva raggiunto il parcheggio del noto pub Colonial Inn di Silea per abbandonare gli abiti utilizzati durante il raid incendiario, oltre a inneschi fatti con dei rotoli di carta da cucina, la tanica e il contenitore dell'alcool, ritrovati solo alcuni mesi dopo.

L'azione criminale avrebbe avuto come movente quello di "fargliela pagare" a Emilio Bettiol per il ruolo che quest'ultimo avrebbe avuto nella burrascosa separazione di Girardi dalla figlia dell'imprenditore, nei cui confronti avrebbe anche realizzato una vera e propria campagna di persecuzione per cui, proprio l'altro ieri, è stato condannato, in primo grado a Treviso, a 1 anno e 6 mesi di reclusione.