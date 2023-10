Ruba un telefonino ma perde il suo cellulare: lo identificano e finisce a processo

Ruba il telefonino ad una ragazza ma, nella concitazione del momento - complice anche un amico della vittima con cui ha una breve colluttazione - perde...il suo cellulare e così viene identificato. E' questa la storia che fa da sfondo ad un processo iniziato oggi 5 ottobre in Tribunale a Treviso e che vede alla sbarra, imputati di rapina impropria, due giovani immigrati, Barry Alpha, un 28enne originario della Guinea (difeso dall'avvocato Salvatore Cianciafara) e Bouchaib Lemkhantere, 30enne di origine marocchina, entrambi con precedenti.

L'8 settembre del 2018 i due giovani, che erano accompagnati da altri conoscenti, si sarebbero avvicinati ad una ragazza italiana, residente a Ponzano Veneto, che era seduta in uno dei bastioni delle Mura di Treviso vicino a Porta Fra' Giocondo, in compagnia di due amici. Erano le 23,30 circa e la giovane stava al telefono con una conoscente quando ha visto avvicinarsi il gruppo, probabilmente su di giri dal momento che tenevano in mano delle bottiglie di alcolici. Secondo le indagini, che si basano soprattutto sulle dichiarazioni rese al tempo della vittima, Barry Alpha si sarebbe impossessato del telefono con una mossa furtiva. Uno degli amici della ragazza allora si sarebbe lanciato sul guineano: i due cadono a terra e per qualche istante se le suonano di santa ragione. Ma i presunti responsabili riescono a fuggire, peraltro con la refurtiva.

Quello che Alpha non sa è che nella colluttazione ha perso il suo di cellulare, che viene ritrovato a terra dalla vittima e consegnato ai Carabinieri, chiamati sul posto. A questo punto i militari chiamano uno dei numeri memorizzati in rubrica (salvato come "nonna" anche se non si tratterebbe di un parente) ma soprattutto riconoscono il sospetto in fuga da alcune foto, tra cui dei "selfie", che si trovavano salvati dentro al dispositivo.