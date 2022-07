Ricercato per una frode, cittadino russo arrestato in un albergo di Treviso

Poco prima dell’alba del 23 luglio scorso, gli agenti delle volanti della Questura di Treviso hanno eseguito un mandato d’arresto internazionale a carico di un sessantenne russo con passaporto cipriota, accusato in Russia di frode commerciale presumibilmente commessa ai danni di una serie di alcune società commerciali russe. L’uomo è stato rintracciato mentre alloggiava in un albergo di Treviso e messo immediatamente a disposizione della Corte di Appello di Venezia per la sua successiva, eventuale estradizione in Russia.