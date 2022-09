Scatta la task force del sabato pomeriggio: pattuglioni, controlli anti-alcol, due cani antidroga

Sarà una vera e propria task force quella che sarà schierata domeni, nel centro storico di Treviso, per evitare risse ed episodi di microcriminalità da parte di alcuni giovanissimi che si preparano ad invadere (tutti si augurano solo pacificamente) la città. L'ordinanza messa a punto dalla Questura vedrà impegnati agenti delle volanti, carabinieri, finanzieri e agenti della polizia locale. Il capoluogo si blinda dunque, tentando di scongiurare scontri e disordini, come auspicato anche dal sindaco di Treviso, Mario Conte, che si è più volte appellato proprio ai ragazzi nel corso della settimana.

In divisa e in borghese

La polizia locale, come già spiegato dal comandante Andrea Gallo, schiererà almeno una ventina di vigili, alcuni in borghese (specialmente nelle zone calde) e altri in divisa, a comporre pattuglie miste (di 4/5 elementi) che monitoreranno i punti più caldi della città e interverranno qualora vi fossero segnalazioni di disordini o aggressioni.

Le telecamere vigileranno sulla città

Ad osservare quanto accade in centro saranno gli occhi elettronici: domani la centrale operativa del comando di via Castello d'Amore sarà rafforzata da due agenti che saranno dedicati al controllo, segnalando eventuali criticità al dirigente della Questura che avrà il compito di coordinare le forze presenti per strada.

Due cani antidroga schierati e lotta all'abuso di alcool

Un presidio sarà presente sia nella zona della stazione ferroviaria che in quella delle corriere, le due principali porte d'accesso dei giovanissimi che arrivano da fuori Comune. Oltre a Luke, unità cinofila della polizia locale trevigiana, oggi sarà schierato un ulteriore cane antidroga che giungerà appositamente dalla polizia locale del portogruarese. Particolare attenzione sarà rivolta anche all'eventuale abuso di alcolici: controlli saranno svolti per verificare il rispetto del divieto di somministrazione ai minori da parte di bar e altri locali pubblici. Sarà inoltre sanzionato, come prevede l'ordinanza, chi verrà sorpreso in possesso di bottiglie di alcolici o superalcolici.