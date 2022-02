Lutto a Madona Granda, muore a 49enne Sabrina Vendraminetto

Si svolgerà domani, sabato 5 febbraio, alle 11.30, presso la Basilica di Santa Maria Maggiore a Treviso, l'ultimo saluto a Sabrina Vendraminetto, scomparsa qualche giorno fa all'età di appena 49 anni a causa di un male incurabile che non le ha lasciato scampo. Già otto anni fa la donna aveva dovuto combattere contro un tumore ma era riuscita a superare questa difficile prova. Originaria di Musile di Piave (nel veneziano, in una nota famiglia in zona Croce) ma da tanti anni residente proprio nel quartiere trevigiano di Madona Granda, la 49enne lascia il marito Piergiorgio Sossella e la giovane figlia Carolina, di appena 11 anni, la mamma Maria, la sorella Daniela e i fratelli Corrado e Fabrizio.

Sabrina aveva studiato ragioneria all'istituto "Alberti" di San Donà per poi lavorare all'azienda di abbigliamento Strip di Musile dove aveva conosciuto il marito, manager del settore tessile. Dopo il trasferimento nel centro di Treviso e la nascita della figlia, la scoperta della malattia, nel 2014. Le cure sembravano averle fatto superare quel momento difficile ma negli ultimi mesi il male si è nuovamente manifestato. "Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai, ti volterai senza vedermi ma io sarò li": questa la bella frase presente nell'epigrafe, l'ultimo messaggio di mamma Sabrina alla sua piccola.