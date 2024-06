Aggressione mortale a Udine, il presunto assassino: «Niente Riesame, voglio restare in carcere»

Samuele Battistella, il ragazzo 20enne accusato di aver tirato il pugno che ha ucciso l'imprenditore giapponese Shimpei Tominaga, ha rinunciato al Riesame. La scelta del giovane sarebbe dovuta al fatto di non pesare emotivamente sulla famiglia. Oggi 28 giugno verrà intanto dato l'incarico per l'autopsia su Tominaga, che verrà quasi certamente effettuata già domani.

L'avvocato Tino Maccarrone, legale di Battistella ieri ha fatto visita nuovamente al suo assistito nel carcere di Udine. «Non è vero che siamo fuggiti dopo quello che è successo - avrebbe ribadito Battistella al difensore - dopo aver tirato il pugno ci siamo rifugiati all'interno della hall dell'albergo che sta a circa 30 metri da dove è accaduta la disgrazia. Quando ci siamo resi conto che l'imprenditore perdeva molto sangue siamo usciti per sincerarci delle sue condizioni. L'ambulanza e la Polizia sono arrivate poco dopo».

Battistella, che con gli agenti della squadra Mobile si è subito attribuito la paternità del gesto violento, ha detto che ricorda solo dei flash di ciò che è avvenuto nella notte tra venerdì sabato scorso. «Di una cosa sono certo - ha spiegato il ragazzo, apparso particolarmente provato - io non volevo fargli del male... non volevo ucciderlo». «E' una situazione molto delicata - afferma l'avvocato Maccarrone - mi riservo di visionare i video e di conoscere l'esito dell'esame autoptico. I ragazzi erano particolarmente "su di giri" in quanto avevano bevuto parecchio».