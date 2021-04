Anziana scompare, rintracciata nella notte

Dalla mattinata di mercoledì una donna di circa 75 anni aveva fatto le perdere le proprie tracce: al volante della sua Panda color argento era partita dalla sua abitazione di San Biagio e non aveva dato più sue notizie, al punto che un parente si è rivolto prima ai carabinieri e poi alla trsmissione televisiva "Chi l'ha visto?" per segnalare la scomparsa e chiedere aiuto. Fortunatamente la vicenda si è conclusa in modo lieto: verso l'una di notte una pattuglia delle volanti della polizia ha rintracciato la Fiat Panda mentre questa stava percorrendo viale della Repubblica. L’anziana signora appariva in stato confusionale e non riusciva a fornire una spiegazione in merito alla sua presenza a quell’ora e in quella zona.

Gli agenti hanno quindi prontamente avvisato i familiari della donna, chiedendo l’intervento di personale 118 per verificare le sue condizioni di salute. Poco dopo è giunto sul posto sia il figlio della signora, sollevato per il ritrovamento dell’anziana madre, sia il personale del Suem il quale, dopo un primo controllo, ha deciso di accompagnare la donna in ospedale per ulteriori accertamenti.