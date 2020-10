Travolto sulle strisce pedonali, pensionato soccorso dal Suem 118

Non ha fortunatamente riportato gravi ferite un pensionato trevigiano di 67 anni, G.E., sfortunato protagonista di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì, poco dopo le 18, nel quartiere di San Giuseppe, lungo la Noalese. L'uomo è stato investito da un'auto, una Range Rover condotta da una donna, mentre stava attraversando la strada lungo le strisce pedonali. Il 67enne, soccorso dal Suem 118, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Molto pesanti le ripercussioni al traffico, con lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. Per i rilievi di legge sono giunti gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale di Treviso.

